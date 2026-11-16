Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|
16.11.2026 14:52:31
EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Fresenius Medical Care AG
/ Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Share buyback
Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Share buyback – Interim Report
In the period from November 9, 2026, to November 13, 2026 (each inclusive), 500 shares were bought back within the framework of the first tranche of the share buyback of Fresenius Medical Care AG, the start of which was disclosed on May 28, 2026, pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
Shares were bought back as follows:
A total of 11,252,537 shares has been acquired within the framework of the first tranche of the share buyback.
The purchase of the shares is carried out by a credit institution commissioned by Fresenius Medical Care AG.
Fresenius Medical Care AG will provide regular information regarding the progress of the share buyback, including by posting its required disclosures at https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/shares/share-buyback/.
16.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Germany
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|LEI Code:
|549300CP8NY40UP89Q40
|End of News
|EQS News Service
|
2435948 16.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
17:20
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
14:52
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14:52
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
09:28
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
09:28
|Montagshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|Handel in Frankfurt: DAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
13.11.26
|XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|10.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|40,12
|0,78%
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