EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



15.12.2025 / 13:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 8. Dezember 2025 bis zum 12. Dezember 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.638.000 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 8. Dezember 2025 19.000 39,9619 759.276,57 AQEU 8. Dezember 2025 110.000 39,9488 4.394.369,85 CEUX 8. Dezember 2025 10.000 39,9410 399.410,19 TQEX 8. Dezember 2025 179.000 39,9479 7.150.668,24 XETA 9. Dezember 2025 22.000 39,2993 864.585,40 AQEU 9. Dezember 2025 110.000 39,2964 4.322.604,98 CEUX 9. Dezember 2025 13.000 39,3012 510.916,15 TQEX 9. Dezember 2025 180.000 39,2953 7.073.151,66 XETA 10. Dezember 2025 22.000 39,6017 871.236,58 AQEU 10. Dezember 2025 110.000 39,6118 4.357.299,17 CEUX 10. Dezember 2025 13.000 39,6238 515.109,52 TQEX 10. Dezember 2025 185.000 39,5858 7.323.363,95 XETA 11. Dezember 2025 22.000 39,8420 876.525,01 AQEU 11. Dezember 2025 114.000 39,8431 4.542.114,39 CEUX 11. Dezember 2025 13.000 39,8351 517.856,19 TQEX 11. Dezember 2025 186.000 39,8469 7.411.518,14 XETA 12. Dezember 2025 20.000 39,8930 797.860,58 AQEU 12. Dezember 2025 112.000 39,8943 4.468.162,49 CEUX 12. Dezember 2025 12.000 39,9133 478.959,76 TQEX 12. Dezember 2025 186.000 39,8813 7.417.920,77 XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 11.509.015 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.