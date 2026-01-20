EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



20.01.2026 / 08:57 CET/CEST

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 12. Januar 2026 bis zum 16. Januar 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 840.383 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 12. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 12. Januar 2026 93.000 40,5248 3.768.806,40 XETR 13. Januar 2026 160.000 39,8680 6.378.880,00 XETR 14. Januar 2026 180.000 37,3359 6.720.462,00 XETR 15. Januar 2026 40.000 36,7086 1.468.344,00 CEUX 15. Januar 2026 172.383 36,7050 6.327.318,02 XETR 16. Januar 2026 27.500 37,2218 1.023.599,50 CEUX 16. Januar 2026 167.500 37,2219 6.234.668,25 XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 840.383 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.