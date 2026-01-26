Fresenius Medical Care Aktie

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

26.01.2026 12:46:53

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

26.01.2026 / 12:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 19. Januar 2026 bis zum 23. Januar 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.137.990 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 12. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		 Transaktionsbetrag
(in EUR)		 Handelsplatz
19. Januar 2026 55.000 37,0406 2.037.233,00 CEUX
19. Januar 2026 190.000 37,0372 7.037.068,00 XETR
20. Januar 2026 80.000 36,0304 2.882.432,00 CEUX
20. Januar 2026 200.000 36,0469 7.209.380,00 XETR
21. Januar 2026 35.000 36,4807 1.276.824,50 CEUX
21. Januar 2026 175.000 36,5012 6.387.710,00 XETR
22. Januar 2026 27.087 37,1660 1.006.715,44 CEUX
22. Januar 2026 165.903 37,0880 6.153.010,46 XETR
23. Januar 2026 210.000 37,1889 7.809.669,00 XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 1.978.373 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.


26.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet: www.freseniusmedicalcare.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2265964  26.01.2026 CET/CEST

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Analysen
09:11 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.01.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
14.01.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Medical Care (FMC) St. 37,39 0,75%

