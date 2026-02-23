Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|
23.02.2026 10:19:33
EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 16. Februar 2026 bis zum 20. Februar 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 536.000 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 12. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Insgesamt wurden im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 4.239.542 Aktien erworben.
Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.
Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.
23.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2279872 23.02.2026 CET/CEST
