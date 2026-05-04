Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
04.05.2026 16:43:43
EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung und Schlussmeldung
Im Zeitraum vom 27. April 2026 bis zum 30. April 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 354.183 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 12. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Insgesamt wurden im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs 10.724.255 Aktien erworben.
Der Erwerb der Aktien erfolgte durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.
Das durch Ad hoc-Mitteilung vom 17. Juni 2025 bekanntgemachte Aktienrückkaufprogramm der Gesellschaft ist damit abgeschlossen. Insgesamt wurden 24.848.819 Aktien im Zeitraum vom 11. August 2025 bis zum 30. April 2026 erworben. Dies entspricht rund 8,5 % des Grundkapitals der Fresenius Medical Care AG.
Die Fresenius Medical Care AG berichtet regelmäßig über die Fortschritte von Aktienrückkäufen, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|04.05.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
