Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
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06.07.2026 16:20:24
EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 29. Juni 2026 bis zum 3. Juli 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 609.595 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 28. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 2.682.540 Aktien erworben.
Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.
Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.
06.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2361014 06.07.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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16:20
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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16:20
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
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30.06.26
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|Fresenius Medical Care Sell
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|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|01.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|25.06.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|22.06.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|01.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|09.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|01.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|41,37
|1,00%
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