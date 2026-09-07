EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



07.09.2026 / 13:56 CET/CEST

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Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis 4. September 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.175.030 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 28. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 31. August 2026 49.633 39,3957 1.955.326,78 CEUX 31. August 2026 200.000 39,4326 7.886.520,00 XETR 1. September 2026 30.000 39,4196 1.182.588,00 CEUX 1. September 2026 120.000 39,4346 4.732.152,00 XETR 2. September 2026 60.000 39,1817 2.350.902,00 CEUX 2. September 2026 160.000 39,1703 6.267.248,00 XETR 3. September 2026 19.153 38,7143 741.494,99 AQEU 3. September 2026 79.068 38,8234 3.069.688,59 CEUX 3. September 2026 9.919 38,7123 383.987,30 TQEX 3. September 2026 187.257 38,9131 7.286.750,37 XETR 4. September 2026 10.000 38,8732 388.732,00 AQEU 4. September 2026 80.000 38,9038 3.112.304,00 CEUX 4. September 2026 170.000 38,8907 6.611.419,00 XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 7.764.435 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.