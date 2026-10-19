Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.10.2026 14:32:31

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

19.10.2026 / 14:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis zum 16. Oktober 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 849.575 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 28. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		 Transaktionsbetrag
(in EUR)		 Handelsplatz
12. Oktober 2026 26.250 37,9573 996.379,13 AQEU
12. Oktober 2026 91.500 37,9524 3.472.644,60 CEUX
12. Oktober 2026 13.500 37,9602 512.462,70 TQEX
12. Oktober 2026 190.000 37,9581 7.212.039,00 XETR
13. Oktober 2026 19.757 38,1060 752.860,24 AQEU
13. Oktober 2026 79.968 38,0865 3.045.701,23 CEUX
13. Oktober 2026 200.000 38,0939 7.618.780,00 XETR
14. Oktober 2026 19.300 37,8926 731.327,18 AQEU
14. Oktober 2026 66.600 37,8976 2.523.980,16 CEUX
14. Oktober 2026 9.300 37,9022 352.490,46 TQEX
14. Oktober 2026 128.400 37,9075 4.867.323,00 XETR
15. Oktober 2026 5.000 39,3027 196.513,50 XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 10.935.840 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.


19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet: www.freseniusmedicalcare.com
LEI Code: 549300CP8NY40UP89Q40

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2418158  19.10.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Analysen
09:58 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
07:13 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
08.10.26 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
07.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fresenius Medical Care (FMC) St. 38,91 -1,02% Fresenius Medical Care (FMC) St.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen