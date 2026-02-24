Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|
24.02.2026 19:42:03
EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG
/ Drittstaatveröffentlichung nach § 50 Abs. 1, Nr. 2 WpHG
Fresenius Medical Care AG hat den Bericht nach Form 20-F für das 4. Quartal und Geschäftsjahr 2025 bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht. Der Bericht ist auf der Website https://www.freseniusmedicalcare.com/en/investors/publications verfügbar
24.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|
2281020 24.02.2026 CET/CEST
