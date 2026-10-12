GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|
12.10.2026 14:00:01
EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: GEA Group Aktiengesellschaft
/ Share Buyback
12.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Germany
|Internet:
|www.gea.com
|LEI Code:
|549300PHUU0ZZWO8EO07
|End of News
|EQS News Service
|
2413870 12.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu GEA
|
14:00
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14:00
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
09.10.26
|Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
09.10.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Gea Group auf 76 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
09.10.26
|Outperform-Note für GEA-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets (finanzen.at)
|
08.10.26
|ANALYSE-FLASH: MPCM hebt Ziel für Gea Group auf 67 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
08.10.26
|Warburg Research: Hold für GEA-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu GEA
|09.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|05.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|GEA
|69,15
|0,95%
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