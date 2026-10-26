GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|
26.10.2026 14:00:02
EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: GEA Group Aktiengesellschaft
/ Share Buyback
26.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Germany
|Internet:
|www.gea.com
|LEI Code:
|549300PHUU0ZZWO8EO07
|End of News
|EQS News Service
|
2422022 26.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu GEA
|
14:00
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14:00
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
25.10.26
|Erste Schätzungen: GEA legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.10.26
|GEA-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
19.10.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.10.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
19.10.26
|DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.10.26
|GEA-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt (finanzen.at)
Analysen zu GEA
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|05.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|GEA
|68,95
|0,95%
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