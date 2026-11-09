GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|
09.11.2026 14:00:01
EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: GEA Group Aktiengesellschaft
/ Share Buyback
09.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Germany
|Internet:
|www.gea.com
|LEI Code:
|549300PHUU0ZZWO8EO07
|End of News
|EQS News Service
|
2430802 09.11.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GEA
|
15:30
|ROUNDUP 2: Anlagenbauer Gea wächst weniger als erwartet - Aufträge stark (dpa-AFX)
|
14:00
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14:00
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:13
|GEA-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.at)
|
11:37
|Analyse: RBC Capital Markets bewertet GEA-Aktie mit Outperform in neuer Analyse (finanzen.at)
|
11:25
|AKTIE IM FOKUS: Gea trotzt mäßigen Zahlen - Stabilisierung nach Gewinnmitnahmen (dpa-AFX)
|
10:03
|DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GEA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:33
|JP Morgan Chase & Co. gibt GEA-Aktie Neutral (finanzen.at)
Analysen zu GEA
|11:25
|GEA Buy
|UBS AG
|11:10
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|10:48
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|GEA Buy
|UBS AG
|11:10
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|10:48
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|GEA Buy
|UBS AG
|10:48
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|70,45
|2,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX legen zu -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen zeigen sich am Montag im Plus. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.