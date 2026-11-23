GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
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23.11.2026 13:16:01
EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
23.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.gea.com
|LEI Code:
|549300PHUU0ZZWO8EO07
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2440496 23.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu GEA
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13:16
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
13:16
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: GEA Group AG: Prof. Dr. Annette G. Köhler, buy (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: GEA Group AG: Prof. Dr. Annette G. Köhler, Kauf (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: GEA Group AG: Klaus Stojentin, buy (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: GEA Group AG: Klaus Stojentin, Kauf (EQS Group)
|
18.11.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Gea Group auf 71 Euro - 'Market-Perform' (dpa-AFX)
|
17.11.26
|GEA-Aktie leichter: Anlagenbauer holt sich mit Wandelanleihe Geld vom Kapitalmarkt (dpa-AFX)
Analysen zu GEA
|18.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|GEA
|69,20
|2,37%
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