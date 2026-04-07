WKN DE: A2PLUG / ISIN: LU2010095458

07.04.2026 15:35:03

EQS-CMS: Global Fashion Group S.A.: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Global Fashion Group S.A. / Share buyback
Global Fashion Group S.A.: Release of a capital market information

07.04.2026 / 15:35 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Disclosure according to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 – 1st Interim Announcement

Luxembourg, 7 April 2026 – In the period from 30 March 2026 up to and including 2 April 2026, 279,424 shares were bought back within the framework of the share buyback programme that Global Fashion Group S.A. (“GFG”) previously announced on 4 March 2026 and updated on 28 March 2026 in accordance with Art. 2 (1) of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.

Shares were bought back as follows:
 

Date of Purchase Aggregated Volume (Shares) Weighted Average Price (EUR)
30 March 2026 47,043 0.4195
31 March 2026 108,122 0.4210
1 April 2026 29,259 0.4220
2 April 2026 95,000 0.4343
Weekly Total 279,424 0.4254
Programme Total to Date 279,424 0.4254


The share buybacks are executed by an independent bank exclusively via the Frankfurt Stock Exchange (XETRA trading).

All relevant information regarding share buybacks can be found on GFG’s website under: https://ir.global-fashion-group.com/financial-news.


Language: English
Company: Global Fashion Group S.A.
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxemburg
Internet: ir.global-fashion-group.com

 
Nachrichten zu Global Fashion Group (GFG)

mehr Nachrichten