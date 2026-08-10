Global Fashion Group Aktie

Global Fashion Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PLUG / ISIN: LU2010095458

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10.08.2026 14:57:53

EQS-CMS: Global Fashion Group S.A.: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Global Fashion Group S.A. / Share buyback
Global Fashion Group S.A.: Release of a capital market information

10.08.2026 / 14:57 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Disclosure according to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 – 17th Interim Announcement.

Luxembourg, 10 August 2026 – In the period from 3 August 2026 up to and including 7 August 2026, 47,008 shares were bought back within the framework of the share buyback programme that Global Fashion Group S.A. (“GFG”) previously announced on 4 March 2026 and updated on 21 May 2026 in accordance with Art. 2 (1) of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.

Shares were bought back as follows:
 
Date of Purchase Aggregated Volume (Shares) Weighted Average Price (EUR)
03 August 2026 4,664 0.4490
04 August 2026 13,444 0.4462
05 August 2026 0 n/a
06 August 2026 12,900 0.4468
07 August 2026 16,000 0.4456
Weekly Total 47,008 0.4464
Programme Total to Date 1,723,097 0.4607

The share buybacks are executed by an independent bank exclusively via the Frankfurt Stock Exchange (XETRA trading).

All relevant information regarding share buybacks can be found on GFG’s website under: https://ir.global-fashion-group.com/share-buyback.
 

10.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Global Fashion Group S.A.
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxemburg
Internet: ir.global-fashion-group.com
LEI Code: 5493001035L29EQRO222

 
End of News EQS News Service

2380088  10.08.2026 CET/CEST

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Aktien in diesem Artikel

Global Fashion Group (GFG) 0,46 5,57% Global Fashion Group (GFG)

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