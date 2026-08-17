EQS-CMS: Global Fashion Group S.A.: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Global Fashion Group S.A. / Share buyback

Global Fashion Group S.A.: Release of a capital market information



17.08.2026 / 14:07 CET/CEST

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Disclosure according to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 – 18th Interim Announcement.



Luxembourg, 17 August 2026 – In the period from 10 August 2026 up to and including 14 August 2026, 81,440 shares were bought back within the framework of the share buyback programme that Global Fashion Group S.A. (“GFG”) previously announced on 4 March 2026 and updated on 21 May 2026 in accordance with Art. 2 (1) of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.



Shares were bought back as follows:

Date of Purchase Aggregated Volume (Shares) Weighted Average Price (EUR) 10 August 2026 9,140 0.4510 11 August 2026 14,500 0.4541 12 August 2026 15,000 0.4500 13 August 2026 15,300 0.4981 14 August 2026 27,500 0.4798 Weekly Total 81,440 0.4699 Programme Total to Date 1,804,537 0.4611

The share buybacks are executed by an independent bank exclusively via the Frankfurt Stock Exchange (XETRA trading).



All relevant information regarding share buybacks can be found on GFG’s website under:

– In the period fromup to and including, 81,440 shares were bought back within the framework of the share buyback programme that Global Fashion Group S.A. (“GFG”) previously announced on 4 March 2026 and updated on 21 May 2026 in accordance with Art. 2 (1) of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.Shares were bought back as follows:The share buybacks are executed by an independent bank exclusively via the Frankfurt Stock Exchange (XETRA trading).All relevant information regarding share buybacks can be found on GFG’s website under: https://ir.global-fashion-group.com/share-buyback

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