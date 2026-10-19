EQS-CMS: Global Fashion Group S.A.: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Global Fashion Group S.A. / Share buyback

Global Fashion Group S.A.: Release of a capital market information



19.10.2026 / 14:05 CET/CEST

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Disclosure according to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 – 27th Interim Announcement.



Luxembourg, 19 October 2026 – In the period from 12 October 2026 up to and including 16 October 2026, 119,068 shares were bought back within the framework of the share buyback programme that Global Fashion Group S.A. (“GFG”) previously announced on 4 March 2026 and updated on 21 May 2026 in accordance with Art. 2 (1) of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.



Shares were bought back as follows:

Date of Purchase Aggregated Volume (Shares) Weighted Average Price (EUR) 12 October 2026 21,968 0.4308 13 October 2026 24,500 0.4385 14 October 2026 22,000 0.4470 15 October 2026 24,500 0.4704 16 October 2026 26,100 0.4856 Weekly Total 119,068 0.4555 Programme Total to Date 3,105,772 0.4558

The share buybacks are executed by an independent bank exclusively via the Frankfurt Stock Exchange (XETRA trading).



All relevant information regarding share buybacks can be found on GFG’s website under: – In the period fromup to and including, 119,068 shares were bought back within the framework of the share buyback programme that Global Fashion Group S.A. (“GFG”) previously announced on 4 March 2026 and updated on 21 May 2026 in accordance with Art. 2 (1) of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.Shares were bought back as follows:The share buybacks are executed by an independent bank exclusively via the Frankfurt Stock Exchange (XETRA trading).All relevant information regarding share buybacks can be found on GFG’s website under: https://ir.global-fashion-group.com/share-buyback

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