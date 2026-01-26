Qingdao Haier Aktie

EQS-CMS: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Haier Smart Home Co.,Ltd.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

26.01.2026 / 17:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Haier Smart Home Co.,Ltd./ Aktienrückkaufprogramm  

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052  


Erste Zwischenmeldung 

Aktienrückkaufprogramm für D-Aktien

Im Zeitraum vom und einschließlich dem 21. Januar 2026 bis zum und einschließlich dem 23. Januar 2026 hat Haier Smart Home Co.,Ltd. insgesamt 146.000 Stück D-Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms (das "Aktienrückkaufprogramm") gekauft, dessen Beginn am 20. Januar 2026 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von Haier Smart Home Co.,Ltd. beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Gewichteter
Durchschnittskurs (€)		 Aggregiertes Volumen (€)
21. Januar 2026 XETRA 44.000 2,0929 92.089,1365 
22. Januar 2026 XETRA 49.000 2,0982 102.810,0245 
23. Januar 2026 XETRA 53.000 2,0950 111.034,5760 

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit und einschließlich dem 21. Januar 2026 bis und einschließlich dem 23. Januar 2026 gekauften D-Aktien beläuft sich damit auf 146.000 D-Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite von Haier Smart Home Co.,Ltd. unter https://smart-home.haier.com/en/investor-relations/#announcement veröffentlicht.

 

266101, Qingdao, China, 26. Januar 2026

Haier Smart Home Co.,Ltd.

Der Vorstand

 


26.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Haier Smart Home Co.,Ltd.
Haier Industrial Park, Laoshan District
266101 Qingdao
China
Internet: smart-home.haier.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2265930  26.01.2026 CET/CEST

