Qingdao Haier Aktie
WKN DE: A2JM2W / ISIN: CNE1000031C1
26.01.2026 17:50:33
EQS-CMS: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Haier Smart Home Co.,Ltd.
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Haier Smart Home Co.,Ltd./ Aktienrückkaufprogramm
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Aktienrückkaufprogramm für D-Aktien
Im Zeitraum vom und einschließlich dem 21. Januar 2026 bis zum und einschließlich dem 23. Januar 2026 hat Haier Smart Home Co.,Ltd. insgesamt 146.000 Stück D-Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms (das "Aktienrückkaufprogramm") gekauft, dessen Beginn am 20. Januar 2026 bekannt gemacht wurde.
Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von Haier Smart Home Co.,Ltd. beauftragtes Kreditinstitut.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit und einschließlich dem 21. Januar 2026 bis und einschließlich dem 23. Januar 2026 gekauften D-Aktien beläuft sich damit auf 146.000 D-Aktien.
Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite von Haier Smart Home Co.,Ltd. unter https://smart-home.haier.com/en/investor-relations/#announcement veröffentlicht.
266101, Qingdao, China, 26. Januar 2026
Haier Smart Home Co.,Ltd.
Der Vorstand
26.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Deutsch
|Haier Smart Home Co.,Ltd.
|Haier Industrial Park, Laoshan District
|266101 Qingdao
|China
|smart-home.haier.com
2265930 26.01.2026 CET/CEST
