EQS-CMS: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Haier Smart Home Co.,Ltd.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.02.2026 / 14:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Haier Smart Home Co.,Ltd./ Aktienrückkaufprogramm

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Zweite Zwischenmeldung

Aktienrückkaufprogramm für D-Aktien

Im Zeitraum vom und einschließlich dem 26. Januar 2026 bis zum und einschließlich dem 30. Januar 2026 hat Haier Smart Home Co.,Ltd. insgesamt 276.000 Stück D-Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms (das "Aktienrückkaufprogramm") gekauft, dessen Beginn am 20. Januar 2026 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von Haier Smart Home Co.,Ltd. beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 26. Januar 2026 XETRA 50.000 2,0981 104.905,7485 27. Januar 2026 XETRA 54.000 2,0905 112.885,9310 28. Januar 2026 XETRA 56.000 2,0904 117.060,1370 29. Januar 2026 XETRA 57.000 2,0882 119.026,8570 30. Januar 2026 XETRA 59.000 2,0767 122.527,9575

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit und einschließlich dem 21. Januar 2026 bis und einschließlich dem 30. Januar 2026 gekauften D-Aktien beläuft sich damit auf 422.000 D-Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite von Haier Smart Home Co.,Ltd. unter https://smart-home.haier.com/en/investor-relations/#announcement veröffentlicht.

266101, Qingdao, China, 02. Februar 2026

Haier Smart Home Co.,Ltd.

Der Vorstand