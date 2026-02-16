Qingdao Haier Aktie

WKN DE: A2JM2W / ISIN: CNE1000031C1

<
16.02.2026 08:00:03

EQS-CMS: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Haier Smart Home Co.,Ltd.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.02.2026 / 08:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Haier Smart Home Co.,Ltd./ Aktienrückkaufprogramm

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 

 

Vierte Zwischenmeldung

Aktienrückkaufprogramm für D-Aktien

Im Zeitraum vom und einschließlich dem 9. Februar 2026 bis zum und einschließlich dem 13. Februar 2026 hat Haier Smart Home Co.,Ltd. insgesamt 220.000 Stück D-Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms (das "Aktienrückkaufprogramm") gekauft, dessen Beginn am 20. Januar 2026 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von Haier Smart Home Co.,Ltd. beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Gewichteter
Durchschnittskurs (€)		 Aggregiertes Volumen (€)
9. Februar 2026 XETRA 40.000 2,0514 82.056,291
10. Februar 2026 XETRA 45.000 2,0482 92.170,9825
11. Februar 2026 XETRA 45.000 2,0573 92.579,444
12. Februar 2026 XETRA 45.000 2,0556 92.502,64
13. Februar 2026 XETRA 45.000 2,0385 91.734,355

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit und einschließlich dem 21. Januar 2026 bis und einschließlich dem 13. Februar 2026 gekauften D-Aktien beläuft sich damit auf 865.598 D-Aktien. Das Aktienrückkaufprogramm wurde planmäßig abgeschlossen.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite von Haier Smart Home Co.,Ltd. unter https://smart-home.haier.com/en/investor-relations/#announcement veröffentlicht.

266101, Qingdao, China, 16. Februar 2026

Haier Smart Home Co.,Ltd.

Der Vorstand

 


16.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Haier Smart Home Co.,Ltd.
Haier Industrial Park, Laoshan District
266101 Qingdao
China
Internet: smart-home.haier.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2276590  16.02.2026 CET/CEST

