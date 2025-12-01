Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
01.12.2025 08:37:03
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG
/ Share buy-back programme
In the period from November 24, 2025 up to and including November 28, 2025, a total of 77,809 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.
The following numbers of shares were repurchased in each case:
01.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|End of News
|EQS News Service
|
2237794 01.12.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten
|
08:37
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
08:37
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
28.11.25
|DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
27.11.25
|XETRA-Handel DAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
26.11.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.11.25
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
26.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX startet im Minus (finanzen.at)