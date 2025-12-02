Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
02.12.2025 11:15:43
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG
/ Share buy-back programme
In the period from December 01, 2025 up to and including December 01, 2025, a total of 19,656 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.
The following numbers of shares were repurchased in each case:
02.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|End of News
|EQS News Service
|
2238858 02.12.2025 CET/CEST
