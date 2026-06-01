Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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01.06.2026 08:51:23

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG / Share buyback programme
Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

01.06.2026 / 08:51 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

In the period from May 25, 2026 up to and including May 29, 2026, a total of 96,896 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.

 

The following numbers of shares were repurchased in each case:   

Date Total number of
shares purchased		 Daily weighted average
purchase price (€)		 Purchased
volume (€)		 Venue
25/05/2026 22,500 180.4204 4,059,459.00 XETR
26/05/2026 22,000 180.9584 3,981,084.80 XETR
27/05/2026 13,500 186.8674 2,522,709.90 XETR
28/05/2026 22,500 186.9727 4,206,885.75 XETR
29/05/2026 16,396 190.5127 3,123,646.23 XETR
Total 96,896 184.6700 17,893,785.68  

 


01.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Germany
Internet: www.heidelbergmaterials.com

 
End of News EQS News Service

2336362  01.06.2026 CET/CEST

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