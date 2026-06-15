Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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15.06.2026 08:20:23

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG / Share buyback programme
Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

15.06.2026 / 08:20 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

In the period from June 08, 2026 up to and including June 12, 2026, a total of 120,100 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.

 

The following numbers of shares were repurchased in each case:   

Date Total number of
shares purchased		 Daily weighted average
purchase price (€)		 Purchased
volume (€)		 Venue
08/06/2026 34,000 175.5412 5,968,400.80 XETR
09/06/2026 25,000 174.5074 4,362,685.00 XETR
10/06/2026 30,000 173.2040 5,196,120.00 XETR
11/06/2026 30,000 172.5051 5,175,153.00 XETR
12/06/2026 1,100 180.0482 198,053.02 XETR
Total 120,100 174.0251 20,900,411.82  

 


15.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Germany
Internet: www.heidelbergmaterials.com

 
End of News EQS News Service

2345624  15.06.2026 CET/CEST

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