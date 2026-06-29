EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG / Share buyback programme

Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information



29.06.2026 / 08:31 CET/CEST

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In the period from June 22, 2026 up to and including June 26, 2026, a total of 110,460 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.

The following numbers of shares were repurchased in each case: