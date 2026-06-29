Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
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29.06.2026 08:31:33
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG
/ Share buyback programme
In the period from June 22, 2026 up to and including June 26, 2026, a total of 110,460 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.
The following numbers of shares were repurchased in each case:
29.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|End of News
|EQS News Service
|
2355316 29.06.2026 CET/CEST
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