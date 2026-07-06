Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
06.07.2026 09:13:53
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG
/ Share buyback programme
In the period from June 29, 2026 up to and including July 03, 2026, a total of 193,288 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.
The following numbers of shares were repurchased in each case:
06.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|End of News
|EQS News Service
|
2360484 06.07.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
09:13
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09:13
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
03.07.26
|DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
03.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
03.07.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
02.07.26
|Barclays Capital bescheinigt Overweight für Heidelberg Materials-Aktie (finanzen.at)
|
01.07.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Heidelberg Materials auf 230 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
01.07.26
|Buy für Heidelberg Materials-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse (finanzen.at)