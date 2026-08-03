Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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03.08.2026 08:26:33

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG / Share buyback programme
Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

03.08.2026 / 08:26 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

In the period from July 27, 2026 up to and including July 31, 2026, a total of 199,855 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.

 

The following numbers of shares were repurchased in each case:   

Date Total number of
shares purchased		 Daily weighted average
purchase price (€)		 Purchased
volume (€)		 Venue
27/07/2026 12,000 170.5392 2,046,470.40 XETR
28/07/2026 21,000 170.1921 3,574,034.10 XETR
29/07/2026 20,000 169.5137 3,390,274.00 XETR
30/07/2026 58,855 166.2832 9,786,597.74 XETR
31/07/2026 80,000 160.1255 12,810,040.00 XETR
31/07/2026 8,000 159.5686 1,276,548.80 CEUX
Total 199,855 164.5391 32,883,965.04  

 


03.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Germany
Internet: www.heidelbergmaterials.com
LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

 
End of News EQS News Service

2375846  03.08.2026 CET/CEST

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