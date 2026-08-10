Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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10.08.2026 08:47:53

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG / Share buyback programme
Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

10.08.2026 / 08:47 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

In the period from August 3, 2026 up to and including August 7, 2026, a total of 117,250 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.

 

The following numbers of shares were repurchased in each case:   

Date Total number of
shares purchased		 Daily weighted average
purchase price (€)		 Purchased
volume (€)		 Venue
03/08/2026 26,500 162.1053 4,295,790.45 XETR
04/08/2026 18,000 163.0715 2,935,287.00 XETR
05/08/2026 18,500 163.1366 3,018,027.10 XETR
06/08/2026 18,250 163.6229 2,986,117.93 XETR
07/08/2026 36,000 161.6569 5,819,648.40 XETR
Total 117,250 162.5149 19,054,870.88  

 


10.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Germany
Internet: www.heidelbergmaterials.com
LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

 
End of News EQS News Service

2379676  10.08.2026 CET/CEST

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