Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
31.08.2026 10:08:42
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG
/ Share buyback programme
In the period from August 24, 2026 up to and including August 28, 2026, a total of 25,500 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.
The following numbers of shares were repurchased in each case:
31.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|LEI Code:
|LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
|End of News
|EQS News Service
|
2390988 31.08.2026 CET/CEST
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|31.07.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
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Aktien in diesem Artikel
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