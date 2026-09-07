Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
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07.09.2026 08:15:31
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG
/ Share buyback programme
In the period from August 31, 2026 up to and including September 04, 2026, a total of 87,500 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.
The following numbers of shares were repurchased in each case:
07.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|LEI Code:
|LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
|End of News
|EQS News Service
|
2394652 07.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Heidelberg Materials
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08:15
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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08:15
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
04.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
04.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.09.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberg Materials
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|166,35
|-0,21%