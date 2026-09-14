Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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14.09.2026 09:09:31

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG / Share buyback programme
Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

14.09.2026 / 09:09 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

In the period from September 07, 2026 up to and including September 11, 2026, a total of 334,909 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.

 

The following numbers of shares were repurchased in each case:   

Date Total number of
shares purchased		 Daily weighted average
purchase price (€)		 Purchased
volume (€)		 Venue
07/09/2026 30,000 166.3035 4,989,105.00 XETR
08/09/2026 40,000 161.8658 6,474,632.00 XETR
09/09/2026 89,438 157.2417 14,063,383.16 XETR
10/09/2026 80,000 156.7948 12,543,584.00 XETR
11/09/2026 95,471 154.3596 14,736,865.37 XETR
Total 334,909 157.6774 52,807,569.54  

 


14.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Germany
Internet: www.heidelbergmaterials.com
LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

 
End of News EQS News Service

2398382  14.09.2026 CET/CEST

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