Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
14.09.2026 09:09:31
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG
/ Share buyback programme
In the period from September 07, 2026 up to and including September 11, 2026, a total of 334,909 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.
The following numbers of shares were repurchased in each case:
14.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|LEI Code:
|LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
|End of News
|EQS News Service
|
2398382 14.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Heidelberg Materials
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09:09
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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09:09
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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11.09.26
|DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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10.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwacher Handel: DAX am Mittag in Rot (finanzen.at)
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09.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
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09.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
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09.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberg Materials
|09.09.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|151,00
|-1,92%
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