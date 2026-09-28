Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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28.09.2026 08:18:31

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG / Share buyback programme
Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information

28.09.2026 / 08:18 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

In the period from September 21, 2026 up to and including September 25, 2026, a total of 136,073 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.

 

The following numbers of shares were repurchased in each case:   

Date Total number of
shares purchased		 Daily weighted average
purchase price (€)		 Purchased
volume (€)		 Venue
21/09/2026 35,000 144.0264 5,040,924.00 XETR
22/09/2026 31,973 146.6479 4,688,773.31 CEUX
23/09/2026 34,000 146.1738 4,969,909.20 XETR
24/09/2026 35,000 144.2662 5,049,317.00 XETR
25/09/2026 100 144.5000 14,450.00 XETR
Total 136,073 145.2410 19,763,373.51  

 


28.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Germany
Internet: www.heidelbergmaterials.com
LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

 
End of News EQS News Service

2405930  28.09.2026 CET/CEST

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22.09.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
15.09.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Heidelberg Materials 144,20 0,14% Heidelberg Materials

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