Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
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02.10.2026 11:43:11
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG
/ Share buyback programme
In the period from September 28, 2026 up to and including October 01, 2026, a total of 110,049 shares were repurchased as part of the ongoing share buy-back programme of Heidelberg Materials AG.
The following numbers of shares were repurchased in each case:
02.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|LEI Code:
|LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
|End of News
|EQS News Service
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2409556 02.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Heidelberg Materials
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11:43
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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11:43
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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09:59
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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