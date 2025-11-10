Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
10.11.2025 09:28:53
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG
/ Aktienrückkaufprogramm
Im Zeitraum vom 03.November 2025 bis einschließlich 07.November 2025, wurden insgesamt 46.492 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
10.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2226810 10.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.11.25
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10.11.25
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
07.11.25
|Barclays Capital veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Equal Weight (finanzen.at)
|
07.11.25