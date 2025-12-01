Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
01.12.2025 08:37:03
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG
/ Aktienrückkaufprogramm
Im Zeitraum vom 24. November 2025 bis einschließlich 28. November 2025, wurden insgesamt 77.809 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
01.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2237794 01.12.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten
|
08:37
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
08:37
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
28.11.25
|DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
27.11.25
|XETRA-Handel DAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
26.11.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.11.25
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
26.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX startet im Minus (finanzen.at)