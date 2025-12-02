Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
02.12.2025 11:15:43
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG
/ Aktienrückkaufprogramm
Im Zeitraum vom 01.Dezember 2025 bis einschließlich 01.Dezember 2025, wurden insgesamt 19.656 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
02.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2238858 02.12.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten
|
11:15
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
11:15
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
11:04
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
11:04
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
08:47
|EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell (EQS Group)
|
08:47
|EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Verkauf (EQS Group)
|
08:45
|EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell (EQS Group)
|
08:45
|EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Verkauf (EQS Group)
Analysen zu Heidelberg Materialsmehr Analysen
|17.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.