Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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26.05.2026 08:51:23

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

26.05.2026 / 08:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Zeitraum vom 21.Mai 2026 bis einschließlich 22.Mai 2026 wurden insgesamt 36.750 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

 

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl
der erworbenen Aktien		 Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		 Aggregiertes
Volumen (€)		 Handelsplatz
21.05.2026 13.750 173,4905 2.385.494,38 XETR
22.05.2026 23.000 173,9298 4.000.385,40 XETR
Gesamt 36.750 173,7654 6.385.879,78  

 


26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet: www.heidelbergmaterials.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2333054  26.05.2026 CET/CEST

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