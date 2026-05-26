Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
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26.05.2026 08:51:23
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG
/ Aktienrückkaufprogramm
Im Zeitraum vom 21.Mai 2026 bis einschließlich 22.Mai 2026 wurden insgesamt 36.750 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2333054 26.05.2026 CET/CEST
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