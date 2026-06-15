Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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15.06.2026 08:20:23

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

15.06.2026 / 08:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Zeitraum vom 08.Juni 2026 bis einschließlich 12.Juni 2026 wurden insgesamt 120.100 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

 

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl
der erworbenen Aktien		 Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		 Aggregiertes
Volumen (€)		 Handelsplatz
08.06.2026 34.000 175,5412 5.968.400,80 XETR
09.06.2026 25.000 174,5074 4.362.685,00 XETR
10.06.2026 30.000 173,2040 5.196.120,00 XETR
11.06.2026 30.000 172,5051 5.175.153,00 XETR
12.06.2026 1.100 180,0482 198.053,02 XETR
Gesamt 120.100 174,0251 20.900.411,82  

 


15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet: www.heidelbergmaterials.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2345624  15.06.2026 CET/CEST

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