EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



15.06.2026 / 08:20 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 08.Juni 2026 bis einschließlich 12.Juni 2026 wurden insgesamt 120.100 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft: