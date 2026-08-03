Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
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03.08.2026 08:26:33
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG
/ Aktienrückkaufprogramm
Im Zeitraum vom 27.Juli 2026 bis einschließlich 31.Juli 2026 wurden insgesamt 199.855 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
03.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|LEI Code:
|LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2375846 03.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Heidelberg Materials
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08:26
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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08:26
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|162,30
|0,59%