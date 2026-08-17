Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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17.08.2026 08:15:43

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

17.08.2026 / 08:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Zeitraum vom 10.August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 wurden insgesamt 136.000 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

 

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl
der erworbenen Aktien		 Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		 Aggregiertes
Volumen (€)		 Handelsplatz
10.08.2026 36.000 161,2016 5.803.257,60 XETR
11.08.2026 30.000 160,7667 4.823.001,00 XETR
12.08.2026 15.000 162,6217 2.439.325,50 XETR
13.08.2026 30.000 161,5991 4.847.973,00 XETR
14.08.2026 25.000 161,5915 4.039.787,50 XETR
Gesamt 136.000 161,4217 21.953.344,60  

 


17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet: www.heidelbergmaterials.com
LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2383506  17.08.2026 CET/CEST

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