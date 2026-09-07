Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
07.09.2026 08:15:31
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG
/ Aktienrückkaufprogramm
Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschließlich 04. September 2026 wurden insgesamt 87.500 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|LEI Code:
|LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2394652 07.09.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
08:15
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
08:15
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
04.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
04.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.09.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberg Materials
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|166,35
|-0,21%