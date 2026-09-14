Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
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14.09.2026 09:09:31
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG
/ Aktienrückkaufprogramm
Im Zeitraum vom 07. September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 wurden insgesamt 334.909 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|LEI Code:
|LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2398382 14.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Heidelberg Materials
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09:09
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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|08.09.26
|Heidelberg Materials Buy
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|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|151,00
|-1,92%
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