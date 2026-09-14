Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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14.09.2026 09:09:31

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

14.09.2026 / 09:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Zeitraum vom 07. September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 wurden insgesamt 334.909 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

 

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl
der erworbenen Aktien		 Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		 Aggregiertes
Volumen (€)		 Handelsplatz
07.09.2026 30.000 166,3035 4.989.105,00 XETR
08.09.2026 40.000 161,8658 6.474.632,00 XETR
09.09.2026 89.438 157,2417 14.063.383,16 XETR
10.09.2026 80.000 156,7948 12.543.584,00 XETR
11.09.2026 95.471 154,3596 14.736.865,37 XETR
Gesamt 334.909 157,6774 52.807.569,54  

 


14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet: www.heidelbergmaterials.com
LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2398382  14.09.2026 CET/CEST

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