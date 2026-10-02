Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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02.10.2026 11:43:11

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.10.2026 / 11:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Zeitraum vom 28. September 2026 bis einschließlich 01. Oktober 2026 wurden insgesamt 110.049 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

 

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl
der erworbenen Aktien		 Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		 Aggregiertes
Volumen (€)		 Handelsplatz
28.09.2026 34.000 145,1151 4.933.913,40 XETR
29.09.2026 34.000 144,6604 4.918.453,60 CEUX
30.09.2026 34.500 143,8544 4.962.976,80 XETR
01.10.2026 7.549 144,2471 1.088.921,36 XETR
Gesamt 110.049 144,5199 15.904.265,16  

 


02.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet: www.heidelbergmaterials.com
LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2409556  02.10.2026 CET/CEST

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