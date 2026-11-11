HORNBACH Aktie
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
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11.11.2026 10:38:02
EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
/ Aktienrückkauf – Schlussmeldung
Betreff: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Bekanntgabe von Informationen zu mit einem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Angaben zum Emittenten und Inhalt:
Name: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Adresse: Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim
Inhalt der Meldung: Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm
Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm – Schlussmeldung
Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (die „Gesellschaft“) hat den Beginn ihres Rückkaufprogramms zum 16. Juli 2026 durch Bekanntgabe gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 am 10. Juli 2026 mitgeteilt.
Im Zeitraum vom 16.07.2026 bis zum 10.11.2026, jeweils einschließlich, wurden insgesamt 60.500 Aktien der Gesellschaft im Rahmen des Rückkaufprogramms erworben.
Der Erwerb der Aktien erfolgte durch die von der Gesellschaft beauftragte COMMERZBANK Aktiengesellschaft ausschließlich über das XETRA-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse.
Im Zeitraum vom 16.07.2026 bis zum 10.11.2026 betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:
Die Gesellschaft hat entschieden, das Rückkaufprogramm zu beenden, da die im Zeitraum vom 16.07.2026 bis zum 10.11.2026 zurückgekauften Aktien ausreichen, um der Nachfrage aus dem Belegschaftsaktienprogramm zu entsprechen.
Informationen zu den mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften (einschließlich einer Aufstellung der Einzelgeschäfte in detaillierter Form) sind gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Website der Gesellschaft (www.hornbach-holding.de) im Bereich „Investor Relations“ veröffentlicht.
Bornheim (Pfalz), 11.11.2026
HORNBACH Management AG
Der Vorstand
11.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
|Hornbachstraße 11
|76879 Bornheim (Pfalz)
|Deutschland
|LEI Code:
|529900EGQZ79V21LBL44
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2432744 11.11.2026 CET/CEST
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