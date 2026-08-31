EQS-CMS: HUGO BOSS AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: HUGO BOSS AG / Transaction Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014(MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

HUGO BOSS AG: Release of a capital market information



31.08.2026 / 08:31 CET/CEST

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Transaction Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014(MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052



Information on share buyback program - Interim Report 1



In the time period from 24 August 2026 until and including 28 August 2026, a number of 95,351 shares of HUGO BOSS AG were bought back within the framework of the share buyback program of HUGO BOSS AG; HUGO BOSS AG disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit a) of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR), Art. 2 para. 1 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 on 21 August 2026 the start of the share buyback effective 24 August 2026.



Shares were bought back as follows:

Date Number of shares Average price in EUR Total amount in EUR Trading Venue (MIC code) 24 August 2026 14,021 38.2842 536,782.77 XETA 25 August 2026 15,009 38.1671 572,850.00 XETA 25 August 2026 6,007 38.1796 229,344.86 CEUX 26 August 2026 13,814 38.1779 527,389.51 XETA 26 August 2026 1,000 38.1858 38,185.80 TQEX 26 August 2026 4,000 38.1885 152,754.00 CEUX 27 August 2026 17,500 38.5530 674,677.50 XETA 27 August 2026 4,000 38.5676 154,270.40 CEUX 28 August 2026 20,000 38.8223 776,446.00 XETA



The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the time period from 24 August 2026 until and including 28 August 2026 amounts to 95,351 shares.



Further information pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) and para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 is available on the internet at: https://group.hugoboss.com/en/investors/share/share-buyback.



The purchase of the shares of HUGO BOSS AG is carried out exclusively via the stock exchanges by a credit institution commissioned by HUGO BOSS AG.



Metzingen, 31 August 2026



HUGO BOSS AG



The Managing Board







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