HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|
31.08.2026 08:31:53
EQS-CMS: HUGO BOSS AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: HUGO BOSS AG
/ Transaction Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014(MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
31.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|HUGO BOSS AG
|Holy-Allee 3
|72555 Metzingen
|Germany
|Internet:
|www.hugoboss.com
|LEI Code:
|529900LFVU534EBRXD13
|End of News
|EQS News Service
|
2390658 31.08.2026 CET/CEST
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