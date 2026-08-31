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31.08.2026 08:31:53

EQS-CMS: HUGO BOSS AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: HUGO BOSS AG / Transaction Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014(MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
HUGO BOSS AG: Release of a capital market information

31.08.2026 / 08:31 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Transaction Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014(MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
 
Information on share buyback program - Interim Report 1
 
In the time period from 24 August 2026 until and including 28 August 2026, a number of 95,351 shares of HUGO BOSS AG were bought back within the framework of the share buyback program of HUGO BOSS AG; HUGO BOSS AG disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit a) of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR), Art. 2 para. 1 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 on 21 August 2026 the start of the share buyback effective 24 August 2026.
 
Shares were bought back as follows:
 
Date Number of shares Average price in EUR Total amount in EUR Trading Venue (MIC code)
24 August 2026 14,021 38.2842 536,782.77 XETA
25 August 2026 15,009 38.1671 572,850.00 XETA
25 August 2026 6,007 38.1796 229,344.86 CEUX
26 August 2026 13,814 38.1779 527,389.51 XETA
26 August 2026 1,000 38.1858 38,185.80 TQEX
26 August 2026 4,000 38.1885 152,754.00 CEUX
27 August 2026 17,500 38.5530 674,677.50 XETA
27 August 2026 4,000 38.5676 154,270.40 CEUX
28 August 2026 20,000 38.8223 776,446.00 XETA

 
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the time period from 24 August 2026 until and including 28 August 2026 amounts to 95,351 shares.
 
Further information pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) and para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 is available on the internet at: https://group.hugoboss.com/en/investors/share/share-buyback.
 
The purchase of the shares of HUGO BOSS AG is carried out exclusively via the stock exchanges by a credit institution commissioned by HUGO BOSS AG.
 
Metzingen, 31 August 2026
 
HUGO BOSS AG
 
The Managing Board
 

 

 


31.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Germany
Internet: www.hugoboss.com
LEI Code: 529900LFVU534EBRXD13

 
End of News EQS News Service

2390658  31.08.2026 CET/CEST

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