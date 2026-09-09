HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|
09.09.2026 08:34:21
EQS-CMS: HUGO BOSS AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: HUGO BOSS AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
09.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|HUGO BOSS AG
|Holy-Allee 3
|72555 Metzingen
|Germany
|Internet:
|www.hugoboss.com
|LEI Code:
|529900LFVU534EBRXD13
|End of News
|EQS News Service
|
2396196 09.09.2026 CET/CEST
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