HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|
31.08.2026 08:31:53
EQS-CMS: HUGO BOSS AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HUGO BOSS AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HUGO BOSS AG
|Holy-Allee 3
|72555 Metzingen
|Deutschland
|Internet:
|www.hugoboss.com
|LEI Code:
|529900LFVU534EBRXD13
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2390658 31.08.2026 CET/CEST
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