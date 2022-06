EQS-CMS: IMMOFINANZ AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IMMOFINANZ AG / Bekanntgaben zu Rückkaufprogrammen

IMMOFINANZ AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten



13.06.2022 / 18:35

Wien, 13. Juni 2022



IMMOFINANZ AG: Aktienrückkaufprogramm 2022



Veröffentlichung gemäß § 65 Abs 1a AktG,

§ 119 Abs 9 BörseG 2018 iVm § 5 Veröffentlichungsverordnung 2018 IMMOFINANZ AG beabsichtigt, ein Rückerwerbsprogramm für eigene Aktien auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 01. Oktober 2020 gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG durchzuführen. Aktienerwerbe im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2022 erfolgen durch IMMOFINANZ AG. Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung nach § 65 Abs 1 Z 8 AktG: 01. Oktober 2020



Tag der Veröffentlichung des Ermächtigungsbeschlusses:

02. Oktober 2020 über ein Informationsverbreitungssystem gemäß §§ 118 Abs 1 Z 9 iVm 1 Z 22 und 119 Abs 9 BörseG 2018 iVm § 2 Verbreitungs- und Meldeverordnung 2018 Beginn und voraussichtliche Dauer: Nicht vor 20. Juni 2022 und bis längstens 31. Juli 2022 Aktiengattung: Inhaberaktien (ISIN AT0000A21KS2) Beabsichtigtes Volumen: bis zu 1.386.503 Stück Aktien, entsprechend rund 1,00% des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Entscheidung. Preisgrenzen: Als Preisobergrenzen pro Aktie gelten kumulativ:

(i) 15% über dem durchschnittlichen nach den jeweiligen Handelsvolumina gewichteten Tages-Schlusskurs der Aktien der vorangegangen 10 Handelstage an der Wiener Börse; und

(ii) EUR 18,00.

Preisuntergrenze: mindestens EUR 1,00 pro Aktie (anteiliger Betrag am Grundkapital). Art des Rückerwerbs: Erwerb über die Börse. Zweck des Rückerwerbs: Einsatz der eigenen Aktien für Zwecke gemäß Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 01. Oktober 2020. Allfällige Auswirkungen des Rückerwerbsprogramms auf die Börsezulassung der Aktien: Keine Aktienrückkäufe erfolgen durch ein Kreditinstitut, das seine Entscheidung über den Erwerbszeitpunkt unabhängig von der Gesellschaft trifft und die Handelsbedingungen gemäß Artikel 3 DelVO Rückkaufprogramme (Delegierte Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 08. März 2016) einzuhalten hat. Hinweis gemäß § 5 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2018: Die gemäß § 7 Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichenden Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen dieses Rückkaufprogramms sowie allfällige gemäß § 6 Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichende Änderungen des Rückkaufprogramms werden auf der Internetseite der IMMOFINANZ AG unter https://immofinanz.com/de/investor-relations/aktie/ruckerwerb-verauserung-eigener-aktien veröffentlicht. Diese Veröffentlichung ist kein öffentliches Angebot zum Erwerb von IMMOFINANZ-Aktien und begründet keine Verpflichtung der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften, Angebote zum Rückerwerb von IMMOFINANZ-Aktien anzunehmen. Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com

13.06.2022