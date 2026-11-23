EQS Post-admission Duties announcement: Infineon Technologies AG / Share buybacks from 16 November 2026 to 20 November 2026

Infineon Technologies AG: Release of a capital market information



23.11.2026 / 15:55 CET/CEST

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Infineon Technologies AG:

Share Buyback Program 2026 – 2nd Weekly Report Neubiberg 23 November 2026 Share Buyback Program 2026 – Week 2 from 16 November 2026 to 20 November 2026 / 2nd Interim Report Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 In the period from 16 November 2026 to 20 November 2026, a number of 3,650,240 shares were acquired as part of the Share Buyback Program 2026 that has been published by the announcement dated 11 November 2026 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) and Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052. The buyback is carried out on behalf of Infineon Technologies AG by an independent credit institution via Xetra trading on the Frankfurt Stock Exchange. Shares were acquired as follows: Share Buyback Program 2026 Date Aggregated volume

(Number of shares) Weighted average

share price (EUR) Trading venue 16 November 2026 872,163 49.0965 Xetra 17 November 2026 765,220 48.7454 Xetra 18 November 2026 565,000 49.8098 Xetra 19 November 2026 400,000 49.9881 Xetra 20 November 2026 1,047,857 46.5631 Xetra Detailed information on the individual transactions pursuant Art. 2 para. 3 of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052 is published on the Infineon Technologies AG website at: https://www.infineon.com/about/investor/infineon-share/share-buyback-program The total volume of shares which were acquired within the framework of the share buyback in the time period from 11 November 2026 until and including 20 November 2026 amounts to 6,047,764 shares. Infineon Technologies AG The Management Board

23.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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